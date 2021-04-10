Песков сообщил, что Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины.

"Пока не сделал", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Путин рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече.

О планах пройти вакцинацию президент сообщил сам в конце марта. Он также говорил, что не намерен делать процедуру достоянием общественности.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. По данным ТАСС-Досье, повторная вакцинация другим вектором "Спутника V" производится через 21 день, "Эпиваккорону" вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, "Ковивак" вводится с интервалом в 14 дней.