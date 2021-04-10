В Казанском университете открылась выставка о Гагарине и Кубе из фотоколлекции ТАСС

КАЗАНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная дружбе Юрия Гагарина с людьми Кубы, открылась в Астрономической обсерватории Казанского федерального университета. На выставленных фотографиях, предоставленных ТАСС, запечатлены встречи первого космонавта с лидерами Кубы Эрнесто Че Геварой и Фиделем Кастро, жителями страны, сообщил на церемонии открытия президент Российского общества дружбы с Кубой, заместитель министра финансов России Алексей Лавров.

"Эти фотографии предоставлены информационным агентством ТАСС, за что мы им очень признательны. На их основе был сделан фотоальбом к 85-летию Гагарина два года назад. Сегодня к этой дате (60 лет со дня полета в космос Гагарина - прим. ТАСС) мы сделали немного их другое расположение, обновили подписи, провели изыскательскую работу, выяснили, кто на фотографиях находится - некоторые из этих людей впервые на фотографиях вот так обозначены. Нам представляется, что это очень важное мероприятие, и, благодаря сохранившимся архивам достаточно высокого качества, можно демонстрировать их в любом удобном формате", - сказал он журналистам.

Алексей Лавров напомнил, что первым, кто сказал, что кубинский космонавт полетит в космос, был Юрий Гагарин во время своего визита в июле 1961 года на Кубу. "Выставка в основном посвящена началу такой настоящей глубинной советско-, а потом и российско-кубинской дружбы. Буквально через три года после этого визита Юрий Гагарин возглавил, стал первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы", - сказал он на церемонии открытия.

В открытии выставки также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В рамках мероприятия прошел показ полнокупольного фильма "Первый: Гагарин и Куба" в планетарии КФУ.

Общероссийский выставочный проект "Первый: Гагарин и Куба" погружает в историю, а также дает возможность своими глазами увидеть уникальные кадры. В экспозиции представлены более 40 уникальных фотографий, посвященных значимой части жизни Юрия Гагарина, которая была связана с Кубой. Инициатор проекта, Российское общество дружбы с Кубой, планирует показать выставочный проект более чем в 60 городах России и Кубы.