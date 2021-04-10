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Пандемия COVID-19

В РПЦ не советуют ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион порекомендовал сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом
Председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион Михаил Терещенко/ТАСС
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Председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) порекомендовал верующим не совершать зарубежные паломнические поездки, пока не закончилась пандемия коронавируса.

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"Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество. Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Я надеюсь, что время для паломничества еще придет", - сказал он в субботу в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 134,8 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 632 688 случаев заражения, выздоровели 4 258 279 человек, умерли 102 649. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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