В РПЦ не советуют ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии

"Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество. Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Я надеюсь, что время для паломничества еще придет", - сказал он в субботу в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 134,8 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 632 688 случаев заражения, выздоровели 4 258 279 человек, умерли 102 649. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.