"Тотальный диктант" в Тбилиси впервые после начала пандемии прошел в очном формате

ТБИЛИСИ, 10 апреля. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" в субботу впервые прошла в Тбилиси в очном формате после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

"В этом году мы действительно впервые собрались в очном формате и провели диктант. В прошлом году он проходил у нас в онлайн режиме из-за пандемии. Я рада, что люди выразили интерес к нашему мероприятию, пришли и написали диктант. Получилось здорово", - сказала координатор по связям с общественностью "Тотального диктанта - 2021" в Тбилиси Елена Галашевская в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Тотальный диктант" проходил на двух площадках - в Грузино-Российском общественном центре имени Примакова и в Центре русского языка "Азбука". Участники писали текст российского писателя Дмитрия Глуховского. "Я уже шестой год участвую в "Тотальном диктанте" в Тбилиси. С каждым годом нам приходится писать интересные тексты. В этом году рассказ Глуховского также бы интересным. Честно говоря, я не знаю какую оценку мне поставят", - сообщила ТАСС участница акции Циури Беридзе.

По словам организаторов, результаты станут известны через 10 дней. Участников акции вновь соберут вместе и вручат сертификаты.

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.