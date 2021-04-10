В Таиланде в "Тотальном диктанте" поучаствовали 50 человек

ПАТТАЙЯ /Таиланд/, 10 апреля. /ТАСС/. Образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в трех городах Таиланда. Как в субботу сообщил корреспонденту ТАСС ее координатор Михаил Ляпин, в этом году в мероприятии приняли участие 50 человек.

Для сравнения: в 2019 году в акции участвовали 79 человек, в 2020 году она не проходила из-за пандемии коронавируса. В этом году в Бангкоке "Тотальный диктант" прошел в пятый раз, в Пхукете - в третий, а в Паттайе - во второй. В связи с новой вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в столице Таиланда акцию в Свято-Николаевском соборе посетили лишь шесть человек - двое россиян и четверо граждан Таиланда. "Предполагалось, что на это мероприятие придут мои студенты, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС профессор кафедры русского языка Университета Таммасат Ольга Жилина, читавшая текст. - Многие из них, видевшие фотографии с прошлой акции, очень хотели побывать в русской православной церкви".

Она рассказала, что накануне администрация учебного заведения разослала письма о переводе обучения на удаленный режим из-за стремительного распространения коронавируса в Бангкоке. "В результате кого-то не пустили родители, кто-то посещал тот же бар, где была выявлена инфекция, а кто-то лежит с температурой, - продолжила Жилина. - Все равно я считаю, что мероприятие, которое было прекрасно организовано, состоялось". "Безусловно, подобные акции лучше проводить очно, нежели через интернет", - заключила она.

Вместе с тем в Паттайе, как убедился корреспондент ТАСС, в русской школе "Дипломат плюс" присутствовало 23 человека. "Очень много собралось ребят, в том числе тех, кто у меня занимается рукопашным боем, - рассказал один из организаторов акции в Паттайе и руководитель спортивного клуба "Русич" Олег Кабалинов, который также принял участие в написании диктанта. - Мы очень рады, что удалось собрать столько людей, несмотря на новую волну коронавируса". По словам филолога Алексея Космакова, читавшего нынешний текст, "в Таиланде представлена одна из его пяти частей".

Что касается Пхукета, то там акция одновременно состоялась сразу на трех площадках. Текст диктанта читали генеральный консул РФ Владимир Соснов, певчая храма Святой Троицы Ксения Бычкова и учитель русского языка и литературы Елена Безрукова. В общей сложности в мероприятии на знаменитом курортном острове поучаствовал 21 человек.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В текущем году акция проходит очно и в онлайн-формате. На этот раз принять участие в написании диктанта выразили желание более 250 тыс. человек. Его текст в нынешнем году подготовил писатель Дмитрий Глуховский.