Удостоверение к ордену Славы вручили внуку ростовского фронтовика-освободителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Внук участника Великой Отечественной войны, представленного к награде за подвиг на Ленинградском фронте, а также участвовавшего в боях за Ленинград и Ростов-на-Дону, получил удостоверение к ордену Славы III степени. Как сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Южного военного округа, награду деда внуку вручили сотрудники одного из ростовских военкоматов.

"Сотрудники военного комиссариата Шолоховского, Боковского, Верхнедонского и Кашарского районов передали удостоверение к ордену Славы III степени внуку героя-фронтовика Лучкина Ивана Петровича. Иван Петрович был призван на фронт Кашарским районным военным комиссариатом Ростовской области в январе 1941 года. Участвовал в боях за Ростов-на-Дону и Ленинград. На Ленинградском фронте при освобождении города Красное Село за отличное выполнение боевых заданий был представлен к награде", - говорится в сообщении.

В наградном листе поясняется, что Лучкин в составе расчета противотанкового орудия отбил контратаку немецких танков. "Старший сержант Лучкин И. П. участвовал в боях за освобождение г. Красное село, а затем со своим расчетом противотанкового орудия за день продвинулся вперед километров на двадцать. В момент боя наша пехота отошла назад, так как немцы перешли в контратаку при поддержке тяжелых танков типа "Тигр". К месту боя прибыл командир батареи и отдал приказ старшему сержанту тов. Лучкину открыть огонь по танкам", - отмечается в документе. В результате расчет под командованием Лучкина поджег один "Тигр", а вся батарея противотанковых орудий подожгла три танка и отразила атаку автоматчиков. В результате сражения Лучкин был тяжело ранен.

Согласно законодательству, родственникам погибших или умерших фронтовиков вручают документ к награде, отметили в пресс-службе военного округа.