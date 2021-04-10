В партии канцлера Австрии сообщили о переговорах с "Зелеными" о допуске "Спутника V"

ВЕНА, 10 апреля. /ТАСС/. Австрийская народная партия (АНП) канцлера республики Себастьяна Курца ведет переговоры с партнером по правительственной коалиции - партией "Зеленые" - по вопросу самостоятельной экспертизы российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил в субботу глава фракции АНП в австрийском парламенте Аугуст Вёгингер.

"Да, конечно, эта вакцина ["Спутник V"] должна быть проверена для регистрации. Но в любом случае необходимо получить как можно больше вакцин, чтобы быстро провести вакцинацию", - подчеркнул представитель партии канцлера в эфире австрийской радиостанции О-1.

"Мы хотим это ускорить. Мы можем и сами провести проверку этой вакцины ["Спутника V"]. Посмотрим, как будет развиваться это дело в последующие дни. Ведутся переговоры с партнером по коалиции", - сказал Вёгингер, отвечая на вопрос, может ли затянутся время с началом применения российской вакцины в Австрии.

По его словам, для АНП важно, чтобы все имеющиеся в распоряжении Австрии вакцины могли быть использованы. Вёгингер также обратил внимание, что вслед за Австрией к России за вакциной обратились Германия и Франция, потому что в Европе сейчас речь идет о том, чтобы скорейшим образом привить население от нового коронавируса. "Россия далеко продвинулась в вакцинации", - подчеркнул он.

Австрия может закупить "Спутник V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил в субботу, что переговоры с Россией о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, поэтому теперь возможна закупка Веной российского препарата.

Как сообщал корреспондент ТАСС в пятницу источник в правительственных кругах Австрии, Вена надеется на быстрый допуск "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств, но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.