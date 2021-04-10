В Румынии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 1 млн

БУХАРЕСТ, 10 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Румынии, которые с начала пандемии заразились новым коронавирусом, превысило 1 млн. Об этом сообщила в субботу группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга ситуации с распространением инфекции.

По ее данным, с начала пандемии в Румынии коронавирусом заразились 1 002 865 человек, 902 239 инфицированных вылечились, 25 006 умерли. За последние 24 часа в стране были инфицированы 4 310 жителей, умерли 139 инфицированных. В настоящее время с COVID-19 госпитализированы 13 337 человек, 1 492 из которых помещены в отделения интенсивной терапии.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года. 16 марта прошлого года в стране было введено чрезвычайное положение, а 14 мая его сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. С тех пор этот режим продлевается ежемесячно.

В румынских населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни действует запрет на выход из дома с 20:00. Магазины в этих населенных пунктах закрываются в 18:00, кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом, закрыты залы фитнес-центров. Если заболеваемость превышает 7,5 случая на 1 тыс. жителей, эти ограничения действуют и в будни.

В настоящее время в Румынии проходит национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Используются три вакцины - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американского производителя Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.

Премьер-министр Флорин Кыцу сообщил в среду, что возвращение Румынии к нормальной жизни, то есть к постепенной отмене ограничительных мер, планируется начиная с 1 июня 2021 года.