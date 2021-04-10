В Петербург поступило более 38 тыс. комплектов вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", состоящая из 38,1 тыс. комплектов, поступила в Санкт-Петербург, сообщили в субботу в пресс-службе администрации города.

"В Петербург сегодня поступила новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в количестве 38 100 комплектов", - говорится в сообщении.

С учетом этой поступившей партии вакцины неизрасходованный остаток на фармбазе и в поликлиниках составляет более 180 тыс. комплектов. За весь период прививочной кампании всего в город поступило 632 612 комплектов вакцин. По данным на пятницу в городе были привиты 450 728 человек. Из них 315 тыс. 41 человек полностью закончил цикл вакцинации.

В городе развернуто 134 стационарных пункта вакцинации в медицинских организациях. Кроме того, работает 21 выездная бригада. Сотрудники этих бригад делают прививки, в том числе, в тринадцати мобильных пунктах вакцинации.