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Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа.
Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа.
Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа.
Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа.
Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа.
Пандемия COVID-19

Ковидные осложнения и вакцина — спрей для носа. Главное о коронавирусе за 10 апреля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 632 688 случаев заражения, из них новых — 8 704. За сутки умерли 402 человека, за весь период — 102 649.
  • Коронавирус имеет в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания, поэтому вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжелых последствий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
  • Эксперты ВШЭ считают, что мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса.
  • Авиасообщение между Россией и Турцией могут ограничить на месяц с 12 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией.
  • Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты могут появиться уже в ближайшее время.
  • В РПЦ не советуют ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 046 226 случаев заражения, из них новых — 2 006 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 134,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российского препарата от коронавируса "Спутник V", и заявил о стремлении Европы стать крупнейшим производителем вакцин в мире.
  • Канцлер Австрии назвал возможной закупку "Спутника V". Австрийская народная партия канцлера республики Себастьяна Курца ведет переговоры с партнером по правительственной коалиции — партией "Зеленые" — по вопросу самостоятельной экспертизы российской вакцины "Спутник V".
  • В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа.
  • Регулятор США не считает, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать тромбы.
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