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Умер принц Филип
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Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля

Они будут транслироваться по телевидению, участия публики не предусмотрено
Герцог Эдинбургский Филип EPA/ANDY RAIN
Описание
Герцог Эдинбургский Филип
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля, но из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

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Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация Би-би-си, пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом принца-консорта будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого принца Филипа. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца. До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур, а королевская семья будет пребывать в трауре две недели.

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Филип, герцог ЭдинбургскийУмер принц Филип
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