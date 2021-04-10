Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля, но из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация Би-би-си, пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом принца-консорта будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого принца Филипа. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца. До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур, а королевская семья будет пребывать в трауре две недели.