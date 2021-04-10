Претендент на пост премьера Болгарии Слави Трифонов заразился коронавирусом

СОФИЯ, 10 апреля. /ТАСС/. Лидер политической партии "Есть такой народ", которая заняла второе место на очередных парламентских выборах в Болгарии 4 апреля, Слави Трифонов заразился коронавирусом. Об этом в сообщении для СМИ заявил в субботу его заместитель Тошко Йорданов.

"Уважаемые коллеги, как вы знаете, господин Трифонов имел симптомы COVID-19, и сегодня его тест дал положительный результат. Господин Трифонов чувствует себя хорошо, находится под карантином и соблюдает все требования и правила Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусом", - отмечено в сообщении в газете Monitor.

В ночь на 5 апреля, лидер партии и телеведущий Слави Трифонов, которого считают главным победителем этих выборов, прокомментировал итоги голосования в обращении к избирателям на своей странице в Facebook, заодно сообщив, что, вероятно, заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. "Важно то, что случилось сегодня. Важно то, что вы сделали сегодня. Если вы спрашивали о том, как выглядит суверен (субъект, которому принадлежит верховная власть в государстве), то он выглядит именно так. Обычно после выборов все партии объявляют себя победителями. Но сегодня победили вы. Вы хотели получить власть, и эти изменения стали неизбежными", - написал Трифонов, обращаясь к избирателям.

Партия "Есть такой народ" получила на выборах поддержку 565 тыс. избирателей (17,66%) и делегирует в новый парламент 51 депутата. Победителем голосования стала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", ее поддержали 26,18% избирателей - более 837 тыс. человек, ГЕРБ получила 75 депутатских мандатов, однако она не сможет сформировать нового правительства страны, так как остальные политические объединения, в том числе Болгарская социалистическая партия и "Движение за права и свободы", успешно преодолевшие избирательный барьер, категорично отказались от сотрудничества с ней, но заявили о готовности поддержать партию Слави Трифонова. Вполне вероятно, что популярный телеведущий сможет реально претендовать на пост главы нового правительства Болгарии.