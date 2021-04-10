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Глава Адыгеи рекомендовал уволить допустившего хамство в общении с жителем чиновника

Ранее в соцсетях появилось видео, где похожий на чиновника местной администрации человек вытолкал пришедшего на прием жителя региона за двери кабинета

МАЙКОП, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал уволить сотрудника администрации муниципалитета республики, допустившего некорректное поведение при общении с пришедшим на личный прием жителем поселка.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором похожий на чиновника местной администрации человек грубо ведет себя с пришедшим на прием гражданином. Он вытолкал его за двери кабинета, ввязавшись в драку и используя нецензурные выражения.

"На днях работник администрации поселка Яблоновского допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение", - написал Кумпилов.

Глава региона уточнил, что проверку по факту случившегося уже проводит прокуратура республики.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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