Туристов из Индии задержали в гостинице Петербурга после выявления коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Группу из 29 индийских туристов задержали в гостинице "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге перед вылетом в Индию из-за того, что у нескольких из них положительные тесты на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель компании "Грандрус турс", которая организовывала турпоездку индийских туристов.

"Роспотребнадзор задержал в гостинице "Прибалтийская" в Петербурге группу индийских туристов, 29 человек, которая работала с нашей компанией. Сегодня должен был быть рейс обратный в Дели, но, к сожалению, людей не выпускают. Только у нескольких человек положительный тест на коронавирус.", - сообщил собеседник агентства.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ТАСС сказали, что сейчас в гостинице "Прибалтийская" сотрудники надзорного ведомства в полном объеме проводят предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Всего в Петербурге выявили 401 688 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 357 509 человек, умерли 12 582. За последние сутки в городе выявили 699 случаев заражения.