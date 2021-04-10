Вечер в честь Дня космонавтики прошел в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 10 апреля. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер в честь Дня космонавтики под названием "Время первых" прошел в просветительском центре города Турсунзаде "Созидание" в субботу. В мероприятии приняли участие посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, мэр Турсунзаде (в 60 км от Душанбе) Парвиз Акрамзода, представители общественности и школьники, передает корреспондент ТАСС.

"Одно из величайших событий ХХ века, которое открыло дорогу в космос и совершенно по-другому заставило людей думать и воспринимать действительность (речь о полете в космос советского космонавта Юрия Гагарина)", - сказал Лякин-Фролов. По его словам, это общая победа и общее достижение. "Мы гордимся, что являемся соотечественниками Юрия Гагарина", - подчеркнул дипломат.

Глава городской администрации Акрамзода отметил, что данное мероприятие носит воспитательный характер и приобщает молодое поколение к мировым достижениям в космическом пространстве. По его словам, необходимо пропагандировать различные достижения в науке, технике и других сферах, в частности первый полет советского человека в космос, чтобы как можно больше появлялось таких первопроходцев.

В холле центра были выставлены детские рисунки на тему "Человек. Космос. Вселенная", посвященные 60-летию первого полета человека в космос и Дню космонавтики. Юные участники вечера представили слайды об истории космических достижений, сопровождая их рассказами и стихами. Отдельная часть слайдов рассказала о биографии Гагарина, его становлении, личной жизни и первом полете в космос. Вокально-хоровая студия центра и студент Национальной консерватории Таджикистана имени Талабшо Сатторова Амрулло Калонов исполнили знаменитые песни "Трава у дома" и "Нежность".