На крупной звероферме в Латвии у девяти умерших норок выявили коронавирус

По данным ведомства, коронавирус был выявлен на крупной звероферме Baltic Devon Mink в Иецавском крае, расположенном в центральной части Латвии. "Всего на ферме насчитывается около 60 тыс. норок, заболевание подтверждено у девяти умерших животных. В то же время ПВС получила от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) информацию о заболевшем сотруднике этого предприятия", - указала служба.

Как позднее уточнил представитель ПВС Эдвинс Ольшевскис, коронавирус зафиксирован у нескольких сотрудников зверофермы. "Учитывая, что [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 - это человеческая болезнь, вероятнее всего, эти сотрудники и занесли инфекцию животным. Забой норок сейчас не требуется, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую смертность или заболевание животных на звероферме. В настоящее время мы работаем вместе с ЦПКЗ каждый в своем направлении и ведем эпидемиологическое расследование, чтобы получить больше информации и затем принимать дальнейшие решения", - отметил он в интервью Латвийскому телевидению.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 107 240 инфицированных, 1 986 человек умерли, на лечении в больницах страны находятся 654 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 149 157 человек, две - 26 243. Решением правительства до 6 апреля в республике действовал режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер.