Эксперт считает, что попытки дискредитации "Спутника V" усилятся

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Запущенная на Западе кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет раскручиваться еще больше, однако она не сможет подорвать позиции препарата. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Попытки повредить вакцине будут продолжаться, но поскольку за ней стоят факты и вполне весомые доказательства ее эффективности, это не позволит действительно ее погубить или подорвать ее позиции. Наоборот, ее позиции усилятся, несмотря на все эти атаки", - сказал он.

По мнению Быстрицкого, нет никаких признаков, указывающих на то, что попытки играть вакцинами на политическом поле прекратятся. По его словам, кампания дискредитации будет только набирать обороты, и к этому нужно быть готовыми. В этой связи он также отметил, что есть силы, ведомые политическими, коммерческими и другими интересами, которые будут этим пользоваться.

При этом, комментируя недавнюю ситуацию вокруг "Спутника V" в Словакии, аналитик выразил согласие с заявлениями пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что она никак не подрывает доверие к препарату в ЕС. "Естественно это как-то влияет, но не серьезно. Здесь Дмитрий Сергеевич абсолютно, стопроцентно прав", - указал он.

Быстрицкий пояснил, что вакцина хорошо себя проявляет, имеет множество очевидных достоинств, входит в топ мировых вакцин от коронавируса. "Но попытки играть на этом поле будут, потому что одно дело - мнение экспертного медицинского сообщества, а другое дело - борьба внутриполитическая в тех или иных странах, или резонанс на международной арене", - добавил он.

"Поэтому, с одной стороны, борьба будет продолжаться, с другой стороны - всерьез подорвать позиции российских вакцин - не только "Спутника V", но и остальных - будет очень сложно, поскольку все делается скрупулезно, ответственно и крайне рационально", - указал эксперт.

Надуманные поводы

По словам Быстрицкого, запущенный в странах ЕС процесс по очернению вакцины в первую очередь можно объяснить фактором конкуренции. А в случае со Словакией сыграл фактор внутриполитической борьбы в стране, считает он. "Но в целом мы, конечно, видим, что некоторые страны, прежде всего США, довольно часто говорят и пишут о том, что нельзя давать России превращать вакцину в политическое оружие и так далее. Но тем самым они эту вакцину и превращают в политическое оружие", - добавил он.

При этом аналитик обратил внимание на волнообразность разворачивания этих кампаний дискредитации, сравнив их с волнами коронавируса. Он напомнил, что эта кампания всегда обострялась, когда возникали какие-то "искусственные или естественные поводы" для ее раскручивания. "Это борьба постоянная, стремление к такому жесткому отношению к России постоянное. А поводы возникают, и немедленно на них реагируют", - подчеркнул Быстрицкий.

Дискредитация вакцины в Европе

Ранее в четверг пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова заявила, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Впоследствии Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.

30 марта в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о попытках чиновников ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал одним из ярких проявлений этого недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС о неприятии российского препарата перед лицом возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза. На это представитель ЕС сообщил СМИ, что заявление СВР не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения.