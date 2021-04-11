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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что попытки дискредитации "Спутника V" усилятся

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" считает, что нет никаких признаков, указывающих на то, что попытки играть вакцинами на политическом поле прекратятся

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Запущенная на Западе кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет раскручиваться еще больше, однако она не сможет подорвать позиции препарата. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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"Попытки повредить вакцине будут продолжаться, но поскольку за ней стоят факты и вполне весомые доказательства ее эффективности, это не позволит действительно ее погубить или подорвать ее позиции. Наоборот, ее позиции усилятся, несмотря на все эти атаки", - сказал он.

По мнению Быстрицкого, нет никаких признаков, указывающих на то, что попытки играть вакцинами на политическом поле прекратятся. По его словам, кампания дискредитации будет только набирать обороты, и к этому нужно быть готовыми. В этой связи он также отметил, что есть силы, ведомые политическими, коммерческими и другими интересами, которые будут этим пользоваться.

При этом, комментируя недавнюю ситуацию вокруг "Спутника V" в Словакии, аналитик выразил согласие с заявлениями пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что она никак не подрывает доверие к препарату в ЕС. "Естественно это как-то влияет, но не серьезно. Здесь Дмитрий Сергеевич абсолютно, стопроцентно прав", - указал он.

Быстрицкий пояснил, что вакцина хорошо себя проявляет, имеет множество очевидных достоинств, входит в топ мировых вакцин от коронавируса. "Но попытки играть на этом поле будут, потому что одно дело - мнение экспертного медицинского сообщества, а другое дело - борьба внутриполитическая в тех или иных странах, или резонанс на международной арене", - добавил он.

"Поэтому, с одной стороны, борьба будет продолжаться, с другой стороны - всерьез подорвать позиции российских вакцин - не только "Спутника V", но и остальных - будет очень сложно, поскольку все делается скрупулезно, ответственно и крайне рационально", - указал эксперт.

Надуманные поводы

По словам Быстрицкого, запущенный в странах ЕС процесс по очернению вакцины в первую очередь можно объяснить фактором конкуренции. А в случае со Словакией сыграл фактор внутриполитической борьбы в стране, считает он. "Но в целом мы, конечно, видим, что некоторые страны, прежде всего США, довольно часто говорят и пишут о том, что нельзя давать России превращать вакцину в политическое оружие и так далее. Но тем самым они эту вакцину и превращают в политическое оружие", - добавил он.

При этом аналитик обратил внимание на волнообразность разворачивания этих кампаний дискредитации, сравнив их с волнами коронавируса. Он напомнил, что эта кампания всегда обострялась, когда возникали какие-то "искусственные или естественные поводы" для ее раскручивания. "Это борьба постоянная, стремление к такому жесткому отношению к России постоянное. А поводы возникают, и немедленно на них реагируют", - подчеркнул Быстрицкий.

Дискредитация вакцины в Европе

Ранее в четверг пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова заявила, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Впоследствии Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.

30 марта в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о попытках чиновников ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал одним из ярких проявлений этого недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС о неприятии российского препарата перед лицом возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза. На это представитель ЕС сообщил СМИ, что заявление СВР не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения.

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