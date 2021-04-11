{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссар считает, что "Спутник V" в случае допуска придет в ЕС "слишком поздно"

Тьерри Бретон полагает, что EMA изучит "Спутник V" и даст корректную оценку, но одобрение не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве
© Артем Геодакян/ТАСС

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, считает, что даже в случае допуска российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу вечером интервью изданию Der Spiegel.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит "Спутник V" и даст корректную оценку - я в этом убежден", - сказал Бретон. "Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство", - утверждал он.

"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - считает еврокомиссар.

Ранее Бретон заявлял, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". Отвечая на вопрос о возможности использования этого препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия не сомневается в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя данные заявления, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не сограждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Умер принц Филип
Принц Чарльз считает, что его отец был бы тронут, как весь мир отреагировал на его смерть
Герцог Эдинбургский на протяжении 70 лет своей жизни "преданно служил королеве, семье и стране", отметил наследник британского престола
Читать полностью