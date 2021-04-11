Еврокомиссар считает, что "Спутник V" в случае допуска придет в ЕС "слишком поздно"

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, считает, что даже в случае допуска российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу вечером интервью изданию Der Spiegel .

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит "Спутник V" и даст корректную оценку - я в этом убежден", - сказал Бретон. "Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство", - утверждал он.

"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - считает еврокомиссар.

Ранее Бретон заявлял, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". Отвечая на вопрос о возможности использования этого препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия не сомневается в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя данные заявления, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не сограждан.