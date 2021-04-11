В центральной части Сахалина сохраняется лавинная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Синоптики в воскресенье объявили на 12 апреля лавинную опасность в центральной части Сахалина. Об этом сообщается в релизе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Ранее синоптики объявляли лавинную опасность в центре Сахалина на 11 апреля.

"12 апреля на территории Смирныховского района прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Сейчас на Сахалине преимущественно солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха на юге острова плюс 10 градусов, на севере плюс 6 градусов.