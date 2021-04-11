В странах ЕАЭС могут ввести новые требования о самозатухающих сигаретах

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства, разработанные требования направлены на согласование.

"Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что поддерживают все законодательные инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью населения, в том числе в вопросах пожарной безопасности. В министерстве пояснили, что неосторожность при курении сигарет является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей, с причинением серьезного материального ущерба.

"Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан", - подчеркнули в министерстве.

11 января директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил ТАСС о том, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, документ может быть утвержден через два года. По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило.