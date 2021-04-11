Минтруд упростил правила использования материнского капитала

ТАСС, 11 апреля. Министерство труда и социальной защиты России внесло изменения в правила использования материнского капитала, скорректировав порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовой информации.

"Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии", - говорится в приказе Минтруда.

Уточняется, что женщина в течение шести месяцев вправе подать заявление о перенаправлении средств маткапитала после их отзыва на счет в Пенсионном фонде России (ПФР). Этот срок может быть продлен еще на шесть месяцев при подаче соответствующего заявления в ПФР, говорится в приказе Минтруда.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении за Минтрудом полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года увеличен на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.