Аэропорт Якутска закрыли по метеоусловиям

ЯКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Пять рейсов, прибывающих в Якутск, перенесены из-за метеоусловий на 12 апреля, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта Якутск.

"По метеоусловиям, а также в связи с закрытием аэропорта на регламент с 14:00 (08:00 мск) воскресенья до 4:00 (22:00 мск 11 апреля) понедельника прибытие пяти рейсов перенесено на 12 апреля, в том числе двух рейсов из Москвы", - сказали в аэропорту.

Также задержано прибытие рейсов из Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

В Якутске с субботы шел обильный снегопад, температура - 8 градусов мороза. Днем 11 апреля в Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах ожидается снег, местами сильный.