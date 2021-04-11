Харьковской области присвоили "красный" уровень эпидемической опасности

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Харьковская область Украины с воскресенья перешла в "красную зону" эпидемической опасности в связи с распространением коронавируса. Такое решение приняла накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) страны, сообщило Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"С 11 апреля "красное" положение вводится в Харьковской области", - говорится в сообщении. В то же время из "красной зоны" исключили Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

Согласно информации на официальном сайте министерства, в "красной зоне" также находятся Львовская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская области и Киев. В предупредительной зоне - "оранжевой" - числятся Луцкая область, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская. В "желтой зоне" три региона - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области. В самой благоприятной - "зеленой" - нет ни одного региона Украины.

На территории, где действует "красная зона" карантина, запрещается работа ресторанов и кафе, развлекательных заведений, проведение культурно-массовых мероприятий, работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов. Прекращается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме супермаркетов и продовольственных магазинов, деятельность непродовольственных рынков. Запрещается посещение учебных заведений, независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1 4 классов учреждений общего среднего образования.

По состоянию на утро воскресенья, согласно данным Минздрава, на Украине зарегистрировано за сутки 12 112 новых случаев коронавируса, госпитализировано 4 694 инфицированных, выздоровели - 5 034, скончались от осложнений - 235. Больше всего заразившихся выявлено в Харьковской области - 1 374, Днепропетровской - 1 333, Донецкой - 839, Хмельницкой - 811 и Львовской - 720. Общее число зарегистрированных за время пандемии случаев коронавируса в государстве достигло 1 853 249 человек, 1 410 860 выздоровели, 37 014 пациентов скончались от осложнений.

За сутки на Украине проведено 72 551 исследование на коронавирус, из которых более 8 тыс. - на антитела, почти 30 тыс. - на антиген и почти 34,5 тыс. - методом ПЦР. За время пандемии на Украине провели более 8,6 млн ПЦР-тестов. Вакцинировано от коронавируса с начала прививочной кампании 377 048 человек, за прошедший день - 4 048.