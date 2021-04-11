В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702, до 4 641 390. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Республике Алтай (0,01%), Магаданской области и Еврейской АО (0,02%). В частности, за сутки было выявлено 694 случая в Санкт-Петербурге, 574 - в Московской области, 239 - в Ростовской области, 236 - в Нижегородской области, 198 - в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 272 895 человек.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 090, до 1 048 316. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 006 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 248. Были выписаны по выздоровлению 1 388 пациентов, за все время выздоровел 960 171. В настоящее время в столице продолжают лечение 70 897 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 230. Всего уже выздоровели 4 265 509 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 432 пациента в Московской области, 278 - в Нижегородской области, 215 - в Самарской области, 211 - в Воронежской области, 201 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 337 против 402 днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 986 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 смертей в Самарской области, 19 - в Санкт-Петербурге, по 12 - в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, 11 - в Воронежской области.