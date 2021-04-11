Кабмин систематизировал применение предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое систематизирует предельные отпускные цены на включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.

"Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). <...> Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра", - говорится в сообщении.

Цены на средства из списка ЖНВЛП регулируются государством, а также бесплатно выдаются гражданам льготных категорий. В 2020 году на фоне пандемии правительство ввело особые правила перерегистрации цен на такие медикаменты. "Благодаря этому решению удалось избежать приостановки производства и поставок медикаментов из перечня ЖНВЛП, не допустить их дефицита", - напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в марте медикаменты из перечня ЖНВЛП подешевели в среднем на 0,3%. В том числе цены на колекальциферол (витамин Д3) снизились на 2%, на умифеновир (арбидол) - на 1,8%, на осельтамивир (номидес) - на 1,2%, на супрастин - на 1,1%, на азитромицин, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,8%, на амброксол - на 0,6%, на хлоргексидин - на 0,5%. В то же время цефтриаксон подорожал на 0,9%, амлодипин - на 0,7%, бисопролол, панкреатин, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), эналаприл, лоратадин, винпоцетин, омепразол и ибупрофен - на 0,2-0,5%.