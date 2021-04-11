Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,03

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,03. В Москве он подскочил до 1,2, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Помимо столицы, только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу. Это Подмосковье, где он увеличился до 1,01.

В Ростовской области коэффициент равен ровно 1, в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае - 0,99, в Архангельской области - 0,98, в Нижегородской - 0,97, в Воронежской - 0,96, в Свердловской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.