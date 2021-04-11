Нацмузей Татарстана до конца года примет в дар экспонаты, связанные с Годом родных языков

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Национальный музей Татарстана рассчитывает до конца 2021 года принять в дар от населения предметы, связанные с Годом родных языков и народного единства. Это могут быть предметы быта или религии, сообщила в воскресенье ТАСС заместитель генерального директора музея по учету и хранению музейных предметов Ксения Гирфанова.

"[Мы] проводим [акцию "Дни дарений"] в рамках Года родного языка и национального единства. Мы хотели бы сделать упор на пополнение коллекций национальной тематики, отражающих национальную культуру, какие-либо религиозные обряды", - сказала она, отметив, что музей надеется получить такие предметы в течение года.

В 1995 году в музее зародилась традиция проведения "Дней дарений". По словам Гирфановой, в тот год учреждению исполнилось 100 лет. У коллектива появилась идея проводить такую акцию для пополнения музейного собрания. Итоги "Дней дарений" 2021 года специалисты подвели 5 апреля, большая часть подаренных Национальному музею Татарстана предметов - для детей. В частности, это игрушки, одежда и посуда для детей, изготовленные в период с 70-х по 90-е годы XX века.

"В этом году нам подарили современное свадебное платье. У нас есть свадебное платье XIX века, но нет свадебного платья советского периода, современного. Сейчас [это] очень модно, развивается культура - специально приобретают [платье] на никах. Если кто-то готов [подарить], то [это] было бы здорово. <…> То есть мы сделаем упор именно на современные вещи", - сказала Гирфанова.

Музей также может принять предметы из кожи с национальным орнаментом, шамаили (панно с текстами изречений из Корана, которые, как правило, вешают над дверью), кумганы (кувшины для воды, используемые для умывания). Предметы могут относиться не только к культуре русских и татар, но и других народов. Перед поступлением в фонд музея все предметы проходят экспертизу, уточнила Гирфанова.

В октябре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов соответствующим указом объявил 2021 год в республике Годом родных языков и народного единства. Согласно документу, Минниханов поручил кабинету министров Татарстана создать оргкомитет по проведению Года, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.