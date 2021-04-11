В Москве за неделю выявили максимальное с конца января число заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на прошлой. Однако в Москве оно стало максимальным с конца января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

Распространение

С 5 по 11 апреля штаб сообщил о 60 496 новых случаях заражения против 61 062 за предыдущие семь дней (снижение на 0,9%). Это минимальные уровни с сентября прошлого года, при этом уже четыре недели подряд в стране выявляют менее 10 000 заболевших в сутки.

Всего с начала пандемии, по данным штаба, заразились 4 641 390 человек, или немногим менее 3,2% населения России.

За последние семь дней в сутки выявляли около 5,9 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Это минимум с начала октября.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам недели немного уменьшился: если в прошлое воскресенье он составлял 1,04, то в это - 1,03.

Выздоровевшие

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России по-прежнему превышает количество новых случаев, но разница сократилась до минимума. С 5 по 11 апреля, по информации оперативного штаба, в стране вылечились 61 428 человек (неделей ранее - 64 953).

Доля выздоровевших за семь дней практически не изменилась, увеличившись с 91,8% до 91,9%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней сократилось на 3 544, до 272 895.

Умершие

Смертность из-за новой инфекции в стране снижается четвертую неделю подряд, следует из данных штаба. С 5 по 11 апреля штаб зарегистрировал 2 612 летальных исходов против 2 634 за предыдущие семь дней. Всего с начала пандемии, по его данным, умерли 102 986 заболевших.

При этом показатель летальности увеличился до 2,22%, что соответствует среднему уровню по миру.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

География

Если в России в целом заболеваемость продолжает снижаться, то в Москве она, напротив, выросла. За семь дней в столице выявили 13 749 случаев заражения, это максимум с последней недели января.

В Петербурге и Подмосковье, которые наряду с Москвой остаются главными очагами эпидемии, число заболевших оказалось меньше, чем на прошлой неделе: 4 905 против 4 977 и 4 018 против 4 088 соответственно.

Снижение заболеваемости фиксируется практически по всей стране, кроме Центральной России (там подтвердили на 5,1% больше случаев, чем за предыдущие семь дней) и Южного федерального округа, где количество заразившихся оказалось примерно на уровне прошлой недели.

При этом на Дальнем Востоке выявили на 4,2% меньше заболевших, в Северо-Западном федеральном округе - на 5%, в Приволжье - на 5,6%, на Урале - на 6,5%, в Сибири - почти на 7,9%, а на Северном Кавказе - примерно на 9,7%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.