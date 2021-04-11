Посол РФ заявил, что Франция бережно хранит память о встречах с Гагариным

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Франция бережно хранит память о встречах с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Об этом в воскресенье сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСС по случаю 60-летия первого полета человека в космос.

Он рассказал, что "Гагарин приезжал во Францию трижды - в 1963, 1965 и в последний раз осенью 1967 года, менее чем за полгода до его трагической гибели в ходе тренировочного полета". Во время его первого визита в рамках "Миссии мира", продолжил посол, космонавта встречали в аэропорту множество ликующих людей, и так повторялось затем на разных этапах его поездок. Французы старались пожать руку или хотя бы просто прикоснуться к нему. "Добро пожаловать, Юрий Гагарин! - говорила вся Франция", - добавил Мешков.

"Каждый раз он останавливался в посольстве Советского Союза, а ныне резиденции посла России во Франции - старинном особняке на улице Гренель", - отметил дипломат. Первый космонавт посетил многие французские города, пилотировал советский вертолет Ми-6 в ходе международного авиасалона в Ле-Бурже, встречался с политиками, учеными, предпринимателями, людьми искусства.

В честь Гагарина во Франции названы несколько десятков улиц, восемь проспектов, пять площадей и три бульвара. Его имя носят аллеи, городские парки, спортивные центры, детские сады и школы. В 2017 году в городе Монпелье открылся автомобильный мост имени первого космонавта, на котором установлен памятник Гагарину. Годом позже на Средиземноморском острове Бендор была установлена мемориальная доска в память о визите туда Гагарина.

"В этом году несмотря на карантинные ограничения ко Дню космонавтики Российский духовно-культурный православный центр в Париже смог провести фотовыставку "Наш Гагарин", - продолжил посол. - Русский Дом науки и культуры во французской столице устроил в свою очередь серию онлайн конференций по космической тематике". "В понедельник в городе Монпелье пройдет мемориальная церемония у памятника Гагарину на мосту, носящем его имя", - сказал Мешков.

Современное сотрудничество

"Россия и Франция - космические державы с многолетним и уникальным опытом сотрудничества, - подчеркнул Мешков. - Они активно взаимодействуют по этой тематике в ООН, ее комитетах и комиссиях". Как напомнил посол, начало космическому сотрудничеству России и Франции было положено в 1966 году во время визита в Москву генерала Шарля де Голля, возглавлявшего тогда республику. "Именно в те дни было заключено двустороннее соглашение "О сотрудничестве в области изучения и освоения космического пространства в мирных целях", - отметил посол. - Его главной составляющей стали пилотируемые полеты".

В 1982 году первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен вошел в экипаж орбитальной станции "Салют-7". Всего на сегодняшний день шесть из 10 французских космонавтов совершили девять полетов на советских или российских космических кораблях. Среди них - первая французская женщина-космонавт Клоди Эньере.

"Дальнейшее развитие пилотируемые полеты могли бы получить благодаря реализации совместных пусков космических кораблей на базе Гвианского космического центра Куру, - считает Мешков. - Кстати, это еще один космический юбилей, который мы отмечаем в этом году. Вот уже 10 лет, начиная с 2011 года, российские носители "Союз" стартуют с французского космодрома Куру".

Дипломат напомнил, что во время визита президента России в форт Брегансон в августе 2019 года Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон подчеркнули необходимость стратегического диалога, в том числе и по космической тематике. "Его приоритетные направления они согласовали летом минувшего года во время двустороннего видео-саммита", - отметил посол.

Первый человек в космосе

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.