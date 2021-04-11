Telegraph: памятник принцу Филипу планируют установить недалеко от Букингемского дворца

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Статуя супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля, будет установлена в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph , соответствующее предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны.

Предполагается, что памятник принцу Филипу появится на улице Мэлл, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Именно на этой улице, практически посередине между королевской резиденцией и Аркой адмиралтейства, находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон - родителей действующего британского монарха. Согласно источникам издания, идея воздвигнуть памятник принцу Филипу была поддержана как премьер-министром страны Борисом Джонсоном, так и лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером.

Отмечается, что частично статуя супруга Елизаветы II будет установлена за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий. Согласно проведенному газетой опросу, 89% респондентов считают необходимым установить памятник принцу Филипу в знак признания его заслуг перед страной.

По информации издания, с большой долей вероятности за эту работу возьмется скульптор Филип Джексон - именно он в 2009 году создал статую Елизаветы Боуз-Лайон. Среди других его известных произведений - памятник бывшему капитану сборной Англии по футболу Бобби Муру у стадиона "Уэмбли" в Лондоне и мемориал британским летчикам-бомбардировщикам, погибшим во Второй мировой войне, в столичном Грин-парке.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филипа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.