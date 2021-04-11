Пашинян заявил, что в Армении с большим доверием относятся к вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пользуется в Армении большим доверием, и Ереван нуждается в поставке примерно миллиона доз этого препарата. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Первая партия прилетает в Армению, это 15 тыс. доз, но мы нуждаемся примерно в миллионах. И мы с президентом России договорились, что Армения получит. Сегодня в мире престиж российской вакцины, особенно "Спутник V", очень поднимается. И в Армении тоже с большим доверием относятся к этой вакцине", - отметил он.

Пашинян также добавил, что очень доволен переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 7 апреля в Москве. "У нас была очень насыщенная повестка дня. Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я доволен очень", - подчеркнул он.

Первая партия из 15 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг утром была доставлена в Армению. Министр здравоохранения республики Анаит Аванесян сообщила журналистам, что за поставленную партию армянская сторона заплатила 142 500 долларов.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране серьезная, и призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические нормы. В последние дни суточный прирост числа инфицированных превышал 1 тыс. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 202 817 (примерно 7% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 3 735 человек.

Ранее Россия отправила в Армению партию препарата "Спутник V", что позволило 11 марта начать вакцинацию медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. По последним данным, прививки сделали уже 600 человек. 28 марта в республику также прибыла первая партия из 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca ("Астразенека") в рамках программы COVAX ("Ковакс").