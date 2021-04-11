Боец ММА просит полицию Москвы проверить утрату показаний свидетеля в его деле об избиении

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Щербаков обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве с просьбой проверить утрату полицейскими показаний свидетеля по уголовному делу об избиении им двух мужчин в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат осужденного Андрей Алёшкин.

"Макс обратится в правоохранительные органы, а именно в УСБ ГУ МВД по Москве", - сказал Алёшкин. В заявлении (документ имеется в распоряжении ТАСС) Щербаков отмечает, что считает утрату в деле объяснения одной из девушек, которых он защищал, "умышленным действием со стороны либо органов дознания, либо предварительного следствия". Он просит дать этому правовую оценку.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Защита также настаивает, что действия спортсмена были продиктованы не хулиганскими мотивами, как квалифицировала их полиция и суд первой инстанции, а защитой девушек, которые попали в сложную ситуацию. Апелляция в Мосгорсуде по делу Щербакова назначена на 14 апреля. В апелляционной жалобе (документ есть в распоряжении ТАСС) Щербаков указывает на нарушения, допущенные судом первой инстанции. В частности, не были установлены и допрошены свидетели и очевидцы конфликта. Также он заявляет, что сообщал своему первому адвокату о том, что знаком с двумя свидетелями конфликта, однако адвокат не отреагировал на это. Щербаков считает, что его первый адвокат "фактически самоустранился от его защиты". Он просит отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру.

Хамовнический суд Москвы 24 ноября 2020 года назначил Щербакову два года колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (не опасного для жизни человека) в отношении двух и более лиц. В августе прошлого года Щербаков увидел, как в магазине на Комсомольском проспекте двое мужчин приставали к девушкам. Он сделал им замечание, они предложили выйти на улицу и там поговорить. В ходе "беседы" Щербаков причинил одному из них ушиб мягких тканей, а второму сломал челюсть. Он считает, что потерпевшие спровоцировали его, он действовал в целях самообороны, так как ему показалось, что один из потерпевших замахнулся на него. В суде Щербаков признал, что первым начал физический конфликт.

В свою очередь потерпевший в показаниях полиции сообщал, что его друг сделал девушкам, стоящим впереди в очереди в магазине, комплимент, он их не оскорблял, руками не трогал. После этого девушки вышли из магазина и на выходе встретили Щербакова, который поинтересовался, все ли у них в порядке. Потерпевший и его друг заявили, что те ответили, что все хорошо, однако Щербаков попросил мужчин не обращаться больше к его знакомым, после чего завязался конфликт.