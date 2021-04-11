В Латвии почтили память узников нацистских концлагерей

РИГА, 11 апреля. /ТАСС/. Памятное мероприятие прошло в воскресенье в мемориальном комплексе на месте бывшего крупнейшего в Латвии концентрационного лагеря в Саласпилсе по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Цветы и венки в память нескольких десятков тысяч человек, которые погибли здесь от рук нацистов, возложили представители посольства России в республике и местных общественных и политических организаций.

"11 апреля 2021 года, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, временный поверенный в делах РФ в Латвии Вадим Васильев и военный атташе Руслан Ушаков при соблюдении требований социального дистанцирования и всех необходимых предосторожностей в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой возложили венки и цветы на территории Саласпилсского мемориального комплекса, а также на Старом гарнизонном кладбище, где в годы войны нацистские преступники и их пособники прятали тела убитых узников концлагеря", - указывает российское диппредставительство на своей странице в Facebook.

Цветы на Саласпилсском мемориале также возложили представители партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и Латвийского антинацистского комитета, сообщает в своем Facebook эта политическая сила. "11 апреля - это Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году вспыхнуло восстание в концлагере Бухенвальд, и очень быстро на территорию этого концлагеря вошли американские войска. Были спасены сотни узников нацизма", - указал сопредседатель РСЛ и депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

"Благодаря этому восстанию, благодаря освобождению этого лагеря были сохранены не только жизни, но и память о тех зверствах и ужасах, которые происходили в этом лагере в Бухенвальде в течение военного времени, когда туда привозили десятки и сотни тысяч людей со всей Европы для того, чтобы уничтожить. Люди пришли сюда, чтобы отдать дань памяти узникам концлагерей и еще раз сказать спасибо бойцам антигитлеровской коалиции, советским воинам, которые освобождали Европу от нацизма", - добавил он.

Концентрационный лагерь Саласпилс находился в 18 км от Риги. Известен тем, что с 1941 по 1944 год в нем забирали кровь у детей для раненых фашистских солдат. По данным разных источников, в Саласпилсском концлагере было убито свыше 100 тыс. человек, в том числе до 17 тыс. детей из СССР, Чехословакии, Польши, Австрии, Нидерландов, Франции.

В начале 2016 года в Латвии вышла книга под названием "За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941-1944", вызвавшая неоднозначную реакцию в обществе. Авторы книги приводят свои данные о количестве узников и погибших, утверждая, что массовых убийств на территории лагеря не было, а само место заключения было "воспитательно-трудовым".