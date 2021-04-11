В России учредили премию имени Алексея Леонова для проявивших себя в науке школьников

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) учредило премию имени Алексея Леонова для школьников, проявивших себя в науке. Об этом ТАСС в воскресенье заявили в пресс-службе движения.

"По итогам Всероссийского Космического фестиваля РДШ "Открытый космос", который прошел в Москве накануне Всемирного дня авиации и космонавтики, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и дочь знаменитого космонавта Оксана Леонова анонсировали премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Архиповича Леонова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что премия "будет присуждаться школьникам, открытым к новым знаниям и готовым к выходу за пределы установленных научных границ". Она будет вручаться в ноябре 2021 года перед запуском ракеты на космодроме Байконур.

Премия предусматривает несколько номинаций. "Индивидуальная" - в рамках этой номинации одаренным подросткам предлагается соревноваться в нестандартном решении задач, связанных с космосом. Вторая номинация - "Команда" - предполагает состязание единомышленников, занимающихся разработкой алгоритмов для спутников, с командами сверстников.

Еще одна номинация - "Школа" - для учебных заведений, основным направлением которых является подготовка учащихся к поступлению в профильные вузы и ссузы.

"Для нас это большая ответственность и честь одновременно, потому что Алексей Архипович сделал невероятную вещь, невероятный прорыв" - заявила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, слова которой приводит пресс-служба.