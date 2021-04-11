Глава самой населенной земли ФРГ не намерен в одностороннем порядке заказывать "Спутник V"

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что, в отличие от властей Баварии, не будет в одностороннем порядке заключать предварительные контракты на поставки российской вакцины "Спутник V" для своего региона.

"Нет", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag, коснувшись соответствующего вопроса. "Я считаю, будет правильно, если ФРГ (имеются в виду федеральные власти) в соответствии с ясными критериями закажет вакцину для всех [регионов], а не каждый [будет стараться] для себя", - пояснил Лашет.

8 апреля на странице российского препарата в Twitter было размещено сообщение, согласно которому Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства Германии по поводу предварительного соглашения о поставках "Спутника V". Как ранее отметил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, в среду Еврокомиссия заявила, что не станет заключать контракты на приобретение российской вакцины, в связи с чем он выразил намерение ФРГ "говорить с Россией на двусторонней основе".

В среду власти Баварии проинформировали о планах как можно скорее начать закупки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с РФПИ о возможном импорте и производстве препарата. Ряд премьер-министров других федеральных земель Германии приветствовал заявление Шпана о готовности начать двусторонние переговоры с Россией.