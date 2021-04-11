Международную премию за лучший дизайн присудили поезду "Москва-2020"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международную премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн присвоили поезду "Москва-2020". Об сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Поезд "Москва-2020" получил премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. Международное жюри единогласно поставило ему высшую оценку в категории "Поезда и самолеты". Именно пассажиры еще в 2019 году на голосовании выбрали округлую маску поезда с вертикальными фарами. Позже ее финальный вариант мы разработали вместе с ItalDesign - компания сотрудничает с крупными брендами (Audi, Airbus, Nissan, McLaren и Lamborghini)", - говорится в сообщении.

В каждом вагоне поезда "Москва-2020" установлена автоматическая система обеззараживания воздуха. Кроме того, там в пять раз больше USB-зарядок для гаджетов.

"Широкие двери и межвагонные переходы по 160 см в ширину, ускоренная посадка и свободный проход от головы до хвоста поезда. Кстати, двери остеклены почти на 100%. Новый поезд на 15% тише предшественников", - говорится в сообщении.

Поезд курсирует на Калужском-Рижской и Кольцевой линиях московского метрополитена.