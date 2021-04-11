Сын Елизаветы II рассказал, что смерть принца Филипа "оставила пустоту" в жизни королевы

"Мы потеряли дедушку нации. <...> Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни [принца Филипа] оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку", - отметил принц Эндрю после посещения воскресной службы в королевской часовне всех святых в Большом Виндзорском парке.

В свою очередь младший сын Елизаветы II и принца Филипа граф Уэссекский Эдвард рассказал о том, что члены королевской семьи были тронуты реакцией по всему миру на смерть герцога Эдинбургского. "Известие о его смерти стало шоком. Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию", - сказал принц Эдвард.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филипа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.