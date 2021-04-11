В Японии ужесточают меры против коронавируса и начинают вакцинацию пожилых людей

ТОКИО, 11 апреля. /ТАСС/. Режим усиления мер против распространения коронавируса вступает в силу с 00:00 12 апреля (18:00 мск 11 апреля - прим. ТАСС) в Токио, западной префектуре Киото и южной Окинаве. Соответствующее решение правительство Японии приняло на фоне ухудшения эпидемической ситуации в указанных регионах.

В рамках вводимых ограничений власти просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 до 100 тыс. иен в день ($365 - $915). Штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен ($1 830).

Жителям регионов, попавших под новый режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, чтобы понизить риск распространения вируса. В особенности это касается "золотой недели" - череды праздников в конце этого - начале следующего месяца. В Токио ограничения действуют до 11 мая, в Киото и Окинаве - до 5 мая.

В начале минувшей недели аналогичные меры были приняты в префектурах Мияги, Хёго и Осака. Последняя также ввела у себя локальный режим чрезвычайной ситуации и отказалась от проведения эстафеты олимпийского огня на дорогах общего пользования с участием зрителей. Произошло это на фоне резкого всплеска числа заражений коронавирусом до 900 в день, что стало максимумом с начала пандемии. Также там уже занято порядка 90% фонда больничных коек для пациентов в тяжелом состоянии.

В Токио темпы прироста почти в два раза ниже. Однако, по расчетам специалистов, уже к концу этого месяца этот показатель может приблизиться к 1 тыс., если не принимать каких-либо мер. Всего в Японии к настоящему времени зафиксировали более 504 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли порядка 9,4 тыс. человек.

Новый этап вакцинации

Одновременно с ужесточением мер в нескольких регионах страны в понедельник в Японии начинается новый этап иммунизации населения, вакцинируют пожилых жителей в возрасте старше 65 лет - всего около 36 млн человек.

"Нам необходимо как можно скорее провести вакцинацию пожилых людей, среди которых наибольший риск возникновения тяжелых симптомов при заражении. За счет этого нагрузка на медицинские учреждения будет уменьшена", - заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

Иммунизация от коронавируса началась в Японии в конце февраля. В первую очередь привить должны 4,8 млн работников медицинских учреждений. Сейчас в Японии использовано около 1,5 млн доз вакцины Pfizer, которая пока является единственной сертифицированной на территории страны. При этом две дозы получили только 490 тыс. человек. Вместе с тем к концу июня планируют доставить на пункты вакцинации около 100 млн доз вакцины от коронавируса.

В феврале японские власти одобрили использование в стране препарата совместной разработки американской компании Pfizer и германской BioNTech. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Moderna.