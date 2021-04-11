Bild: Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированную на воскресенье запись на прививку от коронавируса, которую ей должны были сделать в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Об этом сообщила газета Bild .

По информации издания, ранее на имя Ангелы Меркель была сделана запись. Дата рождения полностью совпадала с датой рождения действующего канцлера - 17 июля 1954 года. Однако затем в спешном порядке запись была отменена через распространенную в Германии платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.

Как отмечает Bild, вероятной причиной отмены стало состоявшееся ранее заседание руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На нем обсуждался в том числе вопрос, кто возглавит список от консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг.

Ранее Меркель всегда говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Сейчас она, учитывая возраст (66 лет), претендует на прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя данную информацию, отметил лишь, что "канцлер в ближайшее время вакцинируется и проинформирует об этом общественность".