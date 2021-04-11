Власти Иордании разрешили подданным посещать мечети во время поста рамадан

БЕЙРУТ, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство Иордании приняло решение пойти на послабления в действующем из-за пандемии карантинном режиме и позволило подданным посещать дважды в день мечеть в период мусульманского поста в месяц рамадан.

Как сообщило агентство Ammon, в постановлении, утвержденном в воскресенье премьер-министром королевства Бишером аль-Хасауной, иорданцам разрешено молиться в мечетях по полчаса в день - на рассвете и на закате дня. При этом поданным придется добираться до мечетей пешком, а также строго выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

На период рамадана, который стартует 13 апреля и будет продолжаться по 12 мая, власти продлили также работу службы доставки из ресторанов, кафе, продуктовых магазинов, кондитерских и аптек до трех часов ночи. Что касается проведения массовых застолий во время ифтара - разговения в ночные часы после дневного воздержания от пищи - то они остались под запретом.

28 марта правительство объявило о продлении карантинных ограничений до 15 мая по причине роста числа подданных, заразившихся коронавирусом. Как сообщил госминистр информации Сахр Дудин, введенный властями 25 февраля комендантский час будет действовать без изменений: с 18:00 до 06:00 - для предприятий и организаций, с 19:00 до 06:00 - для населения.

По сведениям Минздрава королевства, за сутки коронавирус был выявлен у 3 340 иорданцев, еще 63 скончались в результате инфицирования. Наибольшее число заразившихся COVID-19 зафиксировано в столице Аммане и его окрестностях - 1 033, далее следуют провинции Ирбид - 500 и Эз-Зарка - 412. За сутки ПЦР-тестирование прошли 26 644 подданных, при этом положительный результат зафиксирован у 12,65%.

В Иордании больны коронавирусом в активной фазе на данный момент 61 669 человек, госпитализировано за сутки 363, а всего в клиниках проходят лечение 2 789. При этом на севере страны отделения интенсивной терапии заполнены пациентами на 78%, в центральной части - на 69%, а на юге - на 44%.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 665 735 человек, от инфекции излечились 596 293, а число смертельных исходов составило 7 773.