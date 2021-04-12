Путин посетит место приземления Гагарина и проведет совещание по космической отрасли

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День космонавтики, посетит город Энгельс в Саратовской области, где побывает на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он [президент] полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс, - сообщил пресс-секретарь. - Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России".

Песков добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. В целом, по его словам, "день будет посвящен, конечно же, космосу". Песков подчеркнул, что 12 апреля, когда отмечается 60-летие полета Гагарина в космос, "это очень-очень важная дата для всей нашей страны". "День космонавтики - это день нашей национальной гордости. Конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", - сказал представитель Кремля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что примет участие в совещании по видеосвязи и представит ряд космических программ. "Это программа "Сфера", это космическая ядерная энергетика, это орбитальные космические исследования, связанные, прежде всего, с исследованиями Луны", - отмечал он.

Приоритеты развития космической отрасли

На совещании по финансированию космической отрасли, которое глава государства провел в ноябре прошлого года, он дал ряд поручений. В частности, Путин раскритиковал задержки с утверждением некоторых программ, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и указал на необходимость оперативно исправить ситуацию. Также он отмечал необходимость активнее использовать в космической отрасли механизмы государственно-частного партнерства.

Путин обозначил и основные приоритеты страны этой сфере: совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг. По словам Путина, "решение этих стратегических задач имеет огромное значение для страны, для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично растет".

Российский лидер не раз отмечал необходимость сотрудничества стран в деле освоения космоса. Чуть более года назад - в апреле 2020 года, во время сеанса связи с экипажем Международной космической станции, он выразил уверенность, что даже в непростые времена, с которыми столкнулся мир, сотрудничество в космической деятельности будет развиваться. "Потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания", - пояснил российский лидер. Тогда Путин также напомнил, что рождение и становление ракетно-космической отрасли в стране пришлось на трудное послевоенное время. "Несмотря на испытания, люди стремились воплотить в жизнь мечту о полетах во Вселенную, смело шли в неизведанное, добивались успехов", - отметил российский лидер.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.