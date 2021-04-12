В Госдуме откроется фотовыставка ТАСС "Первые в космосе"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка информационного агентства ТАСС "Первые в космосе" откроется в Госдуме в понедельник, она продлится до 23 апреля.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Экспозиция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина и рассказывает об отечественных достижениях в космической сфере. Зрители смогут увидеть более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства и познакомятся с сообщениями ТАСС, вышедшими на новостную ленту агентства 12 апреля 1961 года. Дизайн фотовыставки выполнен в виде солнечных батарей МКС. Центральным элементом является мультимедийный экран, на котором покажут более 500 тематических снимков.

Среди первых зрителей ожидаются и сами космонавты - депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Серова, Роман Романенко, Максим Сураев и Александр Самокутяев.

Исторические снимки

В числе знаковых работ, представленных в экспозиции, - снимки фотокорреспондента ТАСС Валентина Черединцева: он был знаком с первым отрядом космонавтов и стал автором официальных портретов первых экипажей. Посетители выставки смогут увидеть выполненный им групповой снимок первого отряда, а также портрет летчика-космонавта СССР Алексея Леонова.

Среди элементов экспозиции - работа Владимира Мусаэльяна, на которой запечатлен генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, Валентина Терешкова и Валерий Быковский во время поездки в Грузию. Другой фотокорреспондент ТАСС - Альберт Пушкарев, освещавший космическую тему почти два десятилетия, - заснял членов экипажа корабля "Союз Т-7" Светлану Савицкую, Александра Сереброва и Леонида Попова во время тренировок на море.

На выставке также представлены снимки Валерия Генде-Роте, Валентина Соболева, Александра Конькова, Валентина Мастюкова, Евгения Кассина, Эммануила Евзерихина, Василия Егорова.

В современной части выставки можно будет увидеть кадры, снятые во время предстартовой подготовки и запусков ракет на Байконуре и космодроме Восточный, а также снимки, сделанные сразу после приземления космических аппаратов. Авторы этих работ - это не только репортеры ТАСС, но и сами космонавты.

12 апреля 1961 года в 10:02 агентство ТАСС выпустило сообщение "о первом в мире полете человека в космическое пространство" и фотографию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, а спустя два дня - 14 апреля - журналисты агентства освещали его встречу в Москве.

За прошедшие десятилетия агентство выпустило тысячи информационных сообщений и фоторепортажей, подготовило множество выставочных и издательских проектов, посвященных развитию отечественной космонавтики.