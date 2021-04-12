В России отметят 60-летие полета Гагарина в космос

Праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летию первого полета человека в космос, в регионах страны будут идти вплоть по 30 апреля. Как рассказал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в понедельник состоится возложение венков к могиле Юрия Гагарина у Кремлевской стены.

В Оренбурге, где Юрий Гагарин окончил летное училище, познакомился со своей будущей женой - студенткой Оренбургского медучилища Валентиной Горячевой и создал семью, после реконструкции также откроют их мемориальный музей-квартиру. Экспозиция значительно расширилась за счет новых помещений, а также подаренных музею вещей, связанных с космосом. Фонд пополнили фрагменты космических кораблей "Союз МС-14" и "Союз МС-15", среди которых - воздушный руль с боковых блоков первой ступени.

В Калуге в ближайшие дни торжественно откроют вторую очередь Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, строительство которого велось семь лет. Площадь нового трехэтажного музея с собственным кинотеатром и обсерваторией составляет 12,5 тыс. кв. м. На экспозиции представят около 900 экспонатов, среди них, например, "комната медленного вращения" - это уникальный научно-исследовательский комплекс, переданный музею Институтом медико-биологических проблем РАН. "У нас стопроцентная готовность, открытие музея космонавтики сформировано как отдельное событие и состоится в ближайшие дни", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля в память о первом полете человека в космос. В этот день в 1961 году в 10 утра по московскому времени ТАСС передал сообщение "О первом полете человека в космическое пространство", а в 12:33 мск - "Об успешном возвращении человека из первого космического полета".

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Юбилейный День космонавтики в регионах России отметят открытием кинофестиваля, новыми музейными экспозициями, экскурсиями на "Гагаринский старт", запуском самодельных ракет и другими многочисленными мероприятиями, которые продлятся вплоть до 30 апреля.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

В парке "Северное Тушино" в Москве на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец", где расположен музей истории Военно-морского флота, организуют показы отечественных фантастических фильмов, включая картины Андрея Тарковского и Георгия Данелии.

В Калуге с 12 по 17 апреля пройдет II Международный кинофестиваль "Циолковский", в конкурсную программу которого вошли более 40 картин.

В Санкт-Петербурге в Музейно-выставочном центре "Россия - моя история" состоится космический фестиваль "Один день в космосе", в рамках которого пройдет интерактивная выставка, где с помощью очков виртуальной реальности можно будет "выйти в космос".

Передвижную экспозицию с точной копией двигателя ракеты-носителя "Восток" впервые представили для студентов крупнейшего в Черноземье вуза - Воронежского государственного университета. Также на выставке покажут фотографии о производстве, пусках ракет, о вкладе Воронежа в первый полет человека в космос.

В культурно-просветительском центре имени В. В. Терешковой в Ярославле откроется фотовыставка "Первый: Гагарин и Куба", где представят малоизвестные фотографии, на которых Юрий Гагарин, Че Гевара, Фидель и Рауль Кастро изображены как в составах делегаций и на собраниях обществ дружбы, так и во время личных встреч в Москве и в Гаване.

На "Гагаринском старте" и МКС

Торжественные мероприятия также запланированы на Байконуре. Для участников городского движения детей и молодежи "Будущее Байконура" будет организовано посещение площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома, с которой отправился на орбиту первый космонавт. Вечер в городе завершится концертной программой и праздничным салютом. Вечером 12 апреля на "Гагаринском старте" пройдет праздничный концерт, в нем примут участие Юрий Башмет, Кирилл Рихтер, Сергей Безруков, Ирина Пегова и другие.

На Международной космической станции, к которой 9 апреля пристыковался корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и где сейчас находятся 10 членов экипажа из России, США и Японии, отметить памятную дату планируют "вместе и ударной работой", сообщил во время предполетной онлайн-конференции космонавт Петр Дубров.

Космические цветы в колбах

В Белгородской области 12 апреля откроется конференция "Наука для жизни", почетным гостем которой станет герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин. В рамках конференции презентуют проект, который реализуется Белгородской областью при поддержке Роскосмоса. "Суть проекта в том, что на орбиту полетят специальные колбы с сиренью, выведенной отечественными селекционерами. За поведением, ростом и трансформацией сирени в невесомости можно будет наблюдать с земли в ежедневном режиме", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке также пройдет конференция, посвященная памятной дате. Ее участники смогут встретиться с племянницей Юрия Гагарина, советником директора Объединенного мемориального музея Ю. А. Гагарина Тамарой Филатовой, узнают подробности старта космического корабля "Восток-1".

Тема освоение космоса будет затронута и на Красноярском экономическом форуме, который пройдет с 12 по 16 апреля.

Запуск ракет в Сибири и космодистанция в Иванове

Главные празднования в регионах Сибири пройдут в местах, где родились космонавты. В Алтайском крае это село Полковниково - родина Германа Титова, первого человека, совершившего длительный космический полет. 12 апреля в мемориальном музее покорителя космоса стартует фестиваль "Я. Алтай. Вселенная", который откроется телемостом с монгольским космонавтом, который лично знал Титова.

В Кузбасском краеведческом музее ко Дню космонавтики выставлена большая коллекция уникальных экспонатов, которые рассказывают о вкладе в освоение космоса выдающихся жителей региона - летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова. В Новосибирске, в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН, пройдет первый фестиваль по изготовлению макетов ракет, которые планируется запустить в воздух днем 12 апреля у здания института. Вечером в Новосибирске и Иркутске будет организовано наблюдение за звездным небом, поскольку знаменательная дата совпадает с новолунием.

Спортивные команды из Иванова в международный День космонавтики выйдут на забег "Время первых". В Орле в этот день высадят липовою аллею, в Ростове-на-Дону волонтеры выстроятся в цифру "60", а в Сочи для школьников начнет работу новый экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с Юрием Гагариным.