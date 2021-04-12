Начинается священный для мусульман месяц Рамадан

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начнется в 2021 году с заходом солнца 12 апреля. По словам заместителя председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, мечети Москвы будут открыты для коллективных молитв верующих, однако в них будут соблюдаться строгие меры социальной дистанции.

"В месяц Рамадан мечети будут работать в обычном режиме, в том числе верующие смогут приходить на коллективный намаз таравих - самую продолжительную ночную молитву, совершаемую мусульманами в течение священного месяца поста. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы все же советуем верующим оставаться дома и совершать таравих-намаз в кругу семьи. Если человек пожелает посетить мечеть, то он обязательно должен соблюдать требования санитарной безопасности: быть в маске, не нарушать дистанцию и прочее", - сказал он ТАСС.

Добровольная молитва таравих совершается в мечетях во время Рамадана ежедневно после обязательной ночной молитвы. В 2020 году из-за пандемии ДУМ РФ не проводило коллективных молитв таравих, однако для верующих были доступны их онлайн-трансляции.

Во время Рамадана мусульмане стараются совершать благочестивые дела, давать милостыню и помогать ближним. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов рассказал ТАСС, что в 2021 году собрание призывает все свои структуры по возможности оказывать помощь и нуждающимся гражданам России, и мигрантам. "По мере возможности, безусловно, будем оказывать помощь в мечетях, с соблюдением мер, которые определены Роспотребнадзором. Мы планируем проведение и небольших разговений для нуждающихся, и раздачу продуктов питания. Это очень важно, и мы призываем людей, у которых есть такая возможность, обратить внимание на чаяния нуждающихся людей, престарелых людей, ветеранов, оказать помощь большим семьям, мигрантам. Каждый год мы старались это делать, и в этом году, конечно, привлечем максимально свои силы, чтобы помощь оказывать", - сказал ТАСС муфтий.

Традиционный ежегодный культурно-просветительский проект ДУМ Москвы, ДУМ РФ и правительства столицы "Шатер Рамадана", проходящий во время священного месяца у Мемориальной мечети на Поклонной горе, в отличие от прошлого года состоится. Однако его формат изменится: например, ифтар (праздничный ужин-разговение, который едят после захода солнца) будет раздаваться в специальных ланч-боксах и на открытых площадках для снижения риска заражения верующих коронавирусом. "Внутри самого шатра количество мест будет ограничено, а программа вечера - сокращенной. В предыдущие годы в шатре столы накрывались в несколько заходов, так как был постоянный поток гостей. К сожалению, в этом году мы вынуждены отказаться от такого формата", - рассказал ТАСС Аляутдинов.

Другим, по его словам, станет и формат традиционных благотворительных акций - в частности, раздачи продуктовых наборов. "В этом году этот процесс будет организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В целях предотвращения ажиотажа акции будут проводиться в рамках отдельных мечетей и общин", - добавил он.

Время священного месяца

Согласно фетве (богословскому заключению) Совета улемов ДУМ РФ, Рамадан в 2021 году наступит с заходом солнца 12 апреля. Первым днем поста следует считать 13 апреля, последним - 12 мая. Праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, день разговения после поста в месяц Рамадан, отмечающийся в первый день следующего за ним месяца шавваль) наступит 13 мая. 11 мая пройдет последняя молитва таравих.

Срок наступления священного месяца определяется по исламскому лунному календарю, летоисчисление в котором ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) - даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Определить точную дату наступления поста для всех мусульман невозможно из-за разности географических широт, поэтому в каждой стране существует свой отсчет начала и окончания священного месяца.

Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. В этот месяц архангел Джабраил (в христианской традиции - Гавриил) открыл ему первую суру Корана. Это произошло в Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества или предопределения, одну из последних ночей месяца.

В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. От ограничений освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.

В 2020 году Совет улемов ДУМ РФ выпустил фетву, согласно которой опасность заразиться коронавирусом не является уважительной причиной для несоблюдения поста во время священного месяца. При этом соблюдение поста заразившимися коронавирусом зависит мнения квалифицированного врача. После выздоровления верующий должен восполнить пропущенные дни поста один к одному, или в случае невозможности сделать это из-за хронических заболеваний, подать специальную милостыню.

Рамадан на юге России

ДУМ Адыгеи и Краснодарского края рассчитывает, что ситуация с пандемией коронавируса нового типа не осложнится, и мусульмане смогут по традиции в течение месяца Рамадан разговляться при мечетях, сообщил ТАСС заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов.

"Сейчас эпидситуация в Адыгее позволила властям ввести послабления в режим ограничений, при соблюдении санитарно-эпидемических норм разрешено проведение мероприятий. Мы очень рассчитываем, что она не ухудшится, и каждый нуждающийся постящийся мусульманин после ежедневного вечернего намаза в течение всего месяца сможет получить ифтар при мечетях. Конечно, из-за пандемии мы не сможем организовывать все с таким большим размахом, как раньше", - сказал он.

Средства на ифтар по традиции выделяются ДУМ Адыгеи и Кубани, а также меценатами.

Высший Совет ДУМ Крыма, учитывая тенденцию к очередному росту заболеваемости, принял решение отказаться от разговения при мечетях, мусульманам рекомендовано это делать в своих домах. Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев попросил с пониманием отнестись к этому решению и еще раз призвал соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой очередной волны распространения инфекции, рассказали ТАСС в организации.

Подходы к ограничениям на Кавказе

В регионах Северного Кавказа не планируют ограничивать верующих, желающих совершить коллективную молитву. В Кабардино-Балкарии в ближайшее время свои двери для прихожан должна открыть соборная мечеть в Нальчике, которая была закрыта на ремонт. "Мечеть рассчитана на более чем 1,5 тыс. человек, но в связи с пандемией и с учетом социального дистанцирования, там будут собираться не более 800 человек, но есть возможность молится и во дворе. В мечетях будут собираться на коллективную молитву, естественно, соблюдая все правила индивидуальной защиты. Коллективные ифтары рекомендуем не совершать, чтобы не допустить тесного общения, не провоцировать распространения болезни", - рассказал ТАСС заместитель руководителя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев, отметив, что в прошлом году такие молитвы в мечетях не совершались из-за пандемии.

В Карачаево-Черкесии, где снята большая часть введенных из-за пандемии ограничительных мер, в Рамадан также намерены проводить коллективные молитвы джума (пятничную молитву) и таравих при условии соблюдения мер безопасности. "Особых ограничений вводиться не будет. Массовые молитвы будут проводиться с использованием средств защиты, антисептиков и соблюдением социальной дистанции. Гражданам старше 60 лет рекомендовано оставаться дома", - рассказал ТАСС замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев. Как сообщили ТАСС в региональном благотворительном фонде "Территория милосердия", в Рамадан для жителей будут организованы акции, в том числе раздача фиников и воды путникам, детям из многодетных семей будут дарить подарки, а малоимущим семьям - доставлять большие продуктовые наборы. При благоприятной эпидемиологической ситуации еженедельно будут проводиться массовые ифтары.

В Ингушетии, как и в других регионах СКФО, не намерены закрывать мечети из-за пандемии коронавируса, однако будут предприниматься меры, чтобы обезопасить верующих. В республике все еще действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. "Таких ограничений, как в прошлом году, конечно же не будет, но меры безопасности будут соблюдаться обязательно. Благотворительные акции будут проходить по всему региону, а также коллективные ифтары", - рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Магомед Харсиев.

В Чечне уже приступили к благотворительным акциям - в преддверии священного месяца общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал малоимущим и остронуждающимся жителям 45 тыс. буханок хлеба, 900 банок меда, 15 тыс. кур, 75 тыс. пачек хлопьев, 44,5 тыс. пачек семечек и 97 440 бутылок лимонада.