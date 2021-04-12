Российские специалисты создают 3D-модель Триумфальной арки в Пальмире перед реставрацией

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 12 апреля. /ТАСС/. Группа российских археологов и специалистов по 3D-моделированию при помощи квадрокоптеров и трехмерного сканера задокументировала состояние разрушенной боевиками Триумфальной арки в сирийской Пальмире, чтобы создать новую, более детальную трехмерную модель для ее восстановления. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев.

Департамент древностей и музеев Сирии и "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. В нем содержится план, подразумевающий три последовательных этапа: документирование текущей ситуации в соответствии с научной методологией; изучение осколков и фрагментов для получения виртуальных рисунков повреждений; реставрационные работы.

"Наша группа состоит из археологов, архитекторов-реставраторов, специалистов по 3D-моделированию. Это наша первая экспедиция. Мы делаем общие замеры с помощью дронов и наземной съемки. Следующий этап непосредственной работы в Пальмире будет состоять из того, что мы будем аккуратно разбирать эти обломки, эти фрагменты", - сказал Медянцев.

Он уточнил, что на втором этапе, во время следующей экспедиции в Пальмиру, предстоит работать археологам. "Каждый фрагмент будет идентифицирован, отсканирован и занесен в базу данных. С помощью современных технологий мы сможем воссоздать арку в интерактивном виде. Именно после этого поймем, каких фрагментов не хватает, которые были утрачены навсегда в результате боевых действий. И вот эти фрагменты мы уже будем восстанавливать", - пояснил Медянцев.

Беспилотник и сканер

К проектной работе археологи приступят, используя материалы воздушной и наземной съемки, сообщил директор Фонда развития геодезического образования и науки Евгений Семенов. "Строится очень сложная, "тяжелая" модель. Для этих задач используется техника максимальной точности, должна быть обеспечена геодезическая точность сантиметровая, как на квадрокоптере, так и при выполнении наземной съемки. Каждая фотография имеет свою геопривязку с высокой степенью точности. Только таким способом можно получить не просто красивую 3D-модель, но и математически правильную", - отметил он.

По его словам, для иностранных дронов Сирия является бесполетной зоной. "И только российские беспилотники могут летать здесь совершенно спокойно, штатно. Беспилотник должен лететь на автопилоте по специальному заданию. Со строгим соблюдением перекрытия снимков, как поперечного, так и продольного", - пояснил Семенов.

Археолог Ирина Шкрибляк рассказала, что на первом этапе также использовался трехмерный сканер, чтобы создать трехмерную модель арки.

"Наша задача здесь - отсканировать каждую архитектурную деталь, чтобы потом все детали собрать в единую трехмерную модель и на компьютере воссоздать арку до начала работ по ее реставрации. Фотограмметрический сканер фиксирует все изображения колонн, арок, любых архитектурных деталей, и потом собирает их в единую модель, которую можно форматировать, резать, выстраивать в дополнительной проекции. То есть это такая, скажем, компьютерная обработка всех архитектурных элементов", - пояснила она, уточнив, что предположительно работы продолжатся не менее трех лет.

Подлинные детали

Архитектор-реставратор Александр Жаворонков считает, что "это не должен быть новострой, это должна быть чистая реставрация методом анастилоза (установка на изначальное место подлинных блоков и деталей памятника)". "Мы должны проанализировать все разрушенные элементы, отсканировать их. Сделать их детальную фиксацию, встроить их в математическую модель. И только после этого принимать решение по возможным докомпоновкам, если это будет технически необходимо", - сказал он.

Реставраторы будут стремиться, по его словам, воссоздать "канонические изображения" арки в Пальмире, известные россиянам по обложке советского учебника истории за пятыйй класс. "Эти материалы предоставлены музеем Дамаска. Сейчас собираются дополнительные материалы фиксационные. Лазерное сканирование предыдущих периодов, обмеры предыдущих периодов, которые мы будем детально анализировать и собирать математическую модель", - добавил Жаворонков.

Специалисты предполагают, что в процессе подготовки к работам возникнут вопросы по поводу сохранения блоков арки, которые были воссозданы в более поздние периоды при предыдущих реставрациях. "Часть из них будет сохраняться, часть нужно будет замещать. Но это уже поздние вставки, поздние встройки и вообще, по данному объекту, как вы видите из реставраций предыдущих периодов - это французские реставрации 1920-1930-х годов, - ими уже были применены подобные методы, и здесь все это не ново", - отметил Жаворонков.

Античный карьер

Каменные блоки для восстановления разрушенной боевиками Триумфальной арки в Пальмире намерены добывать на карьере, который использовался в античные времена для строительства города, добавил Медянцев.

"Мы должны сырье добывать именно из исторических карьеров, из тех материалов, из которых была сделана древняя Пальмира. Мы не должны применять другой камень, а именно тот же самый, который применялся при строительстве в древние времена. Мы наладим добычу сырья в виде блоков для изготовления деталей, утраченных во время боевых действий, чтобы восстановить Триумфальную арку", - сказал Медянцев.

Он уточнил, что на карьере, расположенном в 10 км от Пальмиры, обнаружили заготовки античных колонн. "Мы будем применять современное высокотехнологичное оборудование. Конечно, сверление будет происходить с помощью современной техники. Мы точно так же [как античные строители] будем делать шпуры, строчку шпуров. Либо будем применять алмазно-канатное пиление. Оно наиболее прогрессивное, современное, и позволяет получить качественное сырье", - добавил Медянцев.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

В декабре 2019 года ученые Института истории материальной культуры РАН представили в ЮНЕСКО в Париже первую 3D-модель современного состояния Триумфальной арки, которая также в дальнейшем поможет в ее восстановлении. Согласно сообщению пресс-службы института, работы по созданию модели велись с 2016 года, когда была проведена аэрофотосъемка на площади 13 квадратных километров и на трех разных высотах с использованием беспилотника. Было получено более 20 тыс. снимков, была построена трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и его высотная модель.