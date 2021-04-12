В Словакии возобновляются занятия в начальных школах и открываются детские сады

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Ученики словацких начальных школ с понедельника возвращаются в классы. Одновременно в республике на фоне улучшения эпидемиологической обстановки открываются детские сады. Это решение было принято 8 апреля министерством образования страны по согласованию с национальным Минздравом.

С понедельника занятия начнутся также для школьников других классов, не имеющих возможности обучаться дистанционно. Уроки для них будут проводиться в группах, состоящих из пяти учеников. Очное обучение продолжится в медицинских техникумах, а учащиеся выпускных классов средних школ смогут посещать консультации.

В учебных заведениях будет периодически проводиться тестирование на коронавирус педагогов и учеников начиная со второго класса. В случае появления в классах коронавирусной инфекции предполагается возвращение к дистанционной форме обучения.

Очередное смягчение мер 19 апреля

Между тем словацкие власти, если эпидемиологическая ситуация в республике продолжит улучшаться, планируют реализовать следующий этап снятия ограничений 19 апреля. Премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил в воскресенье, выступая по местному телеканалу Markíza, что предполагается открытие магазинов, предприятий оказания бытовых услуг и прочих организаций, сотрудники и посетители которых будут постоянно находиться в респираторах. Ношение респираторов является обязательным в общественных местах. О подробностях ослабления ограничений будет объявлено в среду.

В Словакии, население которой составляет около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за период пандемии составило 371 062. С 6 марта 2020 года, когда власти объявили о появлении инфекции на национальной территории, от осложнений после заражения умерли 10 565 жителей республики.

В Словакии введены режим чрезвычайной ситуации и ряд ограничений, в том числе действует комендантский час с 20:00 до 01:00.