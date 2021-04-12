Эксперт: все отечественные вакцины от коронавируса будут использовать в педиатрии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Все три отечественные вакцины против новой коронавирусной инфекции будут использоваться в педиатрии, но детская доза должна отличаться от взрослой, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"На мой взгляд, все три вакцины будут использоваться в педиатрии, вопрос в дозе, которая должна отличаться от взрослой. У каждого доктора появится свой любимый вакцинный препарат, сложится о каждом личное мнение", - рассказал эксперт.

Горелов отметил, что для сохранения объективности государству необходимо утвердить универсальные методические или клинические рекомендации по вакцинам, которые подойдут детям. "Выбирать для маленького пациента препарат должен врач, учитывая индивидуальные особенности ребенка", - уточнил он.

Также ученый считает, что для новорожденных нужно разработать особую модель вакцины. Он предположил, что таким детям будут делать инъекции, так как введение аппликации в носовую полость для них неприменимо из-за отсутствия третьего носового хода. "Этап испытания вакцины для детей от нуля до двух-трех лет на животных уже прошел. Однако пока заявок от разработчиков на регистрацию нет. Насколько мне известно, завершается формирование технической документации", - добавил Горелов.