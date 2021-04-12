Новый бесплатный онлайн-курс для школьников и студентов запустили в День космонавтики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге совместно с Роскосмосом запустили ко Дню космонавтики бесплатный курс онлайн-курс для студентов и школьников "Как попасть на Луну". Курс пройдет на образовательной платформе "Лекториум", его слушатели узнают об истории покорения Луны и о том, по каким законам работает современная космонавтика, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), партнера курса.

"Автором курса стал Михаил Котов, научный и военный журналист, популяризатор космонавтики, автор статей для таких изданий как "Популярная механика", N+1, Forbes, "Известия", Meduza, "Фонтанка". Слушатели курса узнают об истории покорения Луны, зачем нужны лунные программы, как именно космонавты будут высаживаться на Луну и когда можно ждать этого события, узнают интересные факты об исследовании Луны и смогут взглянуть на уже известные события под другим углом", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, лекции помогут разобраться, по каким законам работает современная космонавтика, почему для лунохода так важен задний ход, есть ли на Луне жизнь и какие ее области наиболее интересны для исследования. Также школьники и студенты научатся оценивать перспективы государств в космических программах, разбираться в лунных программах разных стран, различать однопусковую и многопусковую схемы полета на Луну и узнают о других тонкостях. В курс вошло 13 лекций, все видеоматериалы и лонгриды будут публиковаться на странице курса на платформе "Лекториум".

Особый режим воздушного пространства

В свою очередь на востоке страны студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в понедельник в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос запустят пять учебных ракет. Для безопасности мероприятия здесь установлен местный режим использования воздушного пространства, который ограничит полеты воздушных судов над территорией кампуса на период проведения учебных запусков, сообщила пресс-служба вуза. В изготовлении учебных ракет участвовали студенты разных Школ, сотрудники и школьники университета, летательные аппараты собраны из напечатанных на 3D-принтере и фрезерованных деталей, микроконтроллеров, датчиков, двигателя и картонного корпуса. Высота полета ракеты составит до 300 м.

"Благодаря учебным запускам студенты и школьники знакомятся с теорией ракетостроении. Таким образом у ребят формируются компетенции начального уровня по данной тематике, они начнут ориентироваться в отрасли, а также понимать процессы и теорию. И кроме того это привлечение их в отрасль ракетостроения, формирование кадрового потенциала будущего, когда выстраивается цепочка обучения от школьников к студентам, а потом - специалистам", - процитировала пресс-служба вуза технического директора Центра проектной деятельности ДВФУ Павла Ефимова.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области.