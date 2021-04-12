{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центр Европейской части России 16 апреля придет похолодание

В Гидрометцентре прогнозируют облачную погоду
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заметное похолодание придет в центр Европейской части России в пятницу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Давление будет меняться, оно уже не будет таким высоким, а это значит, что появится облачность. Кроме того, с пятницы температура будет ниже", - сказал он.

По словам Вильфанда, о том, на сколько именно градусов понизится температура в центре Европейской части страны, станет известно чуть позже, но "вторая половина недели будет заметно холоднее, чем первая".

Теги
Россия
Аэропорт Якутска возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт принял рейсы из Новосибирска и Москвы
Читать полностью