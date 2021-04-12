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Пандемия COVID-19

СМИ: в Канаде вскоре могут разрешить вакцинацию детей 12-15 лет препаратом Pfizer

По данным телеканала Global News, в Pfizer рассчитывают получить соответствующее разрешение от Минздрава страны в течение "ближайших нескольких недель"

ОТТАВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минздрав Канады в ближайшее время может одобрить использование препарата американской компании Pfizer для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News.

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Эту информацию ему подтвердили в Pfizer, где рассчитывают получить соответствующее разрешение от канадского Минздрава в течение "ближайших нескольких недель".

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 7,1 млн человек (18,9% населения).

Прививаться вакциной от Pfizer в Канаде в настоящее время разрешается лицам в возрасте от 16 лет. Другими одобренными в стране препаратами от коронавируса могут быть вакцинированы только совершеннолетние.

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КанадаПандемия COVID-19
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